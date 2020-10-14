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Küresel salgında son durum

Worldometer" internet sitesinden alınan en son kovid-19 verileri..

14 Ekim 2020 Çarşamba 07:58
Küresel salgında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 38 milyon 361 bin 289, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 90 bin 811, iyileşen kişi sayısı ise 28 milyon 846 bin 861..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 8 milyon 90 bin 253..

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 7 milyon 237 bin 82,

- Brezilya 5 milyon 114 bin 823 ,

- Rusya 1 milyon 326 bin 178,

- İspanya 925 bin 341,

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- Fransa 756 bin 472,

- İngiltere 634 bin 920,

- İtalya 365 bin 467,

-Türkiye 338 bin 779,

-Almanya 335 bin 679,

-Yunanistan 23 bin 60,

-Güney Kıbrıs 2 bin 130,

-KKTC 816

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Son Güncelleme: 14.10.2020 07:00
Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19Kovid19 Vaka Sayıları
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