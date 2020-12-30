Küresel salgında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 82 milyon 328 bin 43, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 796 bin 559 iyileşen kişi sayısı ise 58 milyon 344 bin 204.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 19 milyon 977 bin 704.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 245 bin 326,

- Brezilya 7 milyon 564 bin 117 ,

- Rusya 3 milyon 105 bin 37,

- Fransa 2 milyon 574 bin 41,

- İngiltere 2 milyon 382 bin 865,

-Türkiye 2 milyon 178 bin 580,

- İtalya 2 milyon 67 bin 487,

- İspanya 1 milyon 906 bin 57,

-Almanya 1 milyon 686 bin 154,

-Yunanistan 136 bin 976,

-Güney Kıbrıs 21 bin 315,

-KKTC 1532.