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Kundakçı mahkemeye çıkarıldı

05 Nisan 2022 Salı 11:37
Kundakçı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ - Kundaklama, Binadaki Eşyaları Ateşe Verme ve sirkat suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Dursun Tolga Aygün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, Zanlı Dursun Tolga Aygün’ün Kundaklama, Binadaki Eşyaları Ateşe Verme ve sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye bakan balkon kısmında monte edilmiş Telsim Şirketine ait 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halılar Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı. Polis, ayni gün Lefkoşa'da Küçükkaymaklı’daki adresinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklanmış ve bilahare yine mahkeme emri ile ikametgahta yapılan arama neticesinde zanlının olay anında giymekte olduğu kıyafetler ve ayakkabıları ayrıca olay anında üzerinde bulunan siyah renk sırt çantasının zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı gün yapılan soruşturma esnasında zanlının bir gönüllü ifade vermiş ve olayın nasıl meydana geldiğini anlattığını söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu izahat karşısında Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti.

Polis, 04.04.2022 tarihinde saat 06:30 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılbaş bölgesinde faaliyet gösteren 20 Temmuz isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün’ün bisikletin üzerinde bulunan Lefkoşa'da sakin İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını, içerisinde kendisi adına isdar olunan TC Pasaportunu ve muhtelif eşyalarını alarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Kundakçı Mahkemeye çıkarıldı
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