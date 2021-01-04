Kovid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 85 milyon 484 bin 966, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1 milyon 850 bin 202 iyileşen kişi sayısı ise 60 milyon 438 bin 9241.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 21 milyon 106 bin 945.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 341 bin 291,

- Brezilya 7 milyon 733 bin 746 ,

- Rusya 3 milyon 236 bin 787,

- Fransa 2 milyon 655 bin 728,

- İngiltere 2 milyon 654 bin 779,

-Türkiye 2 milyon 241 bin 912,

- İtalya 2 milyon 155 bin 446,

- İspanya 1 milyon 936 bin 718,

-Almanya 1 milyon 781 bin 53,

-Yunanistan 140 bin 99,

-Güney Kıbrıs 23 bin 974,

-KKTC 1640.