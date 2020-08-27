Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 24 milyon 184 bin 437, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 825 bin 994, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 700 bin 126..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 967 bin 798 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 683 bin 224,

- Hindistan 3 milyon 288 bin 446,

- Rusya 970 bin 865,

- İspanya 426 bin 818,

- İngiltere 327 bin 798,

- İtalya 262 bin 540

-Türkiye 262 bin 506,

- Fransa 248 bin 158,

-Almanya 238 bin 178,

-Yunanistan 9 bin 280,

-Güney Kıbrıs Bin 484,

-KKTC 300.