Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 24 milyon 184 bin 437, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 825 bin 994, iyileşen kişi sayısı ise 16 milyon 700 bin 126..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 967 bin 798 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 683 bin 224,
- Hindistan 3 milyon 288 bin 446,
- Rusya 970 bin 865,
- İspanya 426 bin 818,- İngiltere 327 bin 798,
- İtalya 262 bin 540
-Türkiye 262 bin 506,
- Fransa 248 bin 158,
-Almanya 238 bin 178,
-Yunanistan 9 bin 280,
-Güney Kıbrıs Bin 484,
-KKTC 300.