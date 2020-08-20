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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

20 Ağustos 2020 Perşembe 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 22 milyon 458 bin 318, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 787 bin 495, iyileşen kişi sayısı ise 15 milyon 172 bin 290..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 673 bin 662 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 418 bin 306,

- Hindistan 2 milyon 835 bin 822,

- Rusya 937 bin 321,

- İspanya 387 bin 985,

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- İngiltere 321 bin 98,

- İtalya 255 bin 278

-Türkiye 253 bin 108,

-Almanya 228 bin 769,

- Fransa 225 bin 43,

-Yunanistan 7 bin 684,

-Güney Kıbrıs Bin 385,

-KKTC 234..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19Kovid19 Vaka Sayısı
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