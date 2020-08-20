Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 22 milyon 458 bin 318, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 787 bin 495, iyileşen kişi sayısı ise 15 milyon 172 bin 290..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 673 bin 662 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 418 bin 306,
- Hindistan 2 milyon 835 bin 822,
- Rusya 937 bin 321,
- İspanya 387 bin 985,- İngiltere 321 bin 98,
- İtalya 255 bin 278
-Türkiye 253 bin 108,
-Almanya 228 bin 769,
- Fransa 225 bin 43,
-Yunanistan 7 bin 684,
-Güney Kıbrıs Bin 385,
-KKTC 234..