Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 22 milyon 151 bin 696, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 779 bin 655, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 880 bin 183..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 623 bin 512 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 363 bin 235,
- Hindistan 2 milyon 752 bin 765,
- Rusya 932 bin 493,
- İspanya 382 bin 142,
- İtalya 254 bin 636,
-Türkiye 251 bin 805,
-Almanya 227 bin 791,
- Fransa 219 bin 29,
-Yunanistan 7 bin 472,
-Güney Kıbrıs Bin 359,
-KKTC 230..