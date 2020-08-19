Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 22 milyon 151 bin 696, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 779 bin 655, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 880 bin 183..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 623 bin 512 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 363 bin 235,

- Hindistan 2 milyon 752 bin 765,

- Rusya 932 bin 493,

- İspanya 382 bin 142,

- İngiltere 320 bin 286,

- İtalya 254 bin 636,

-Türkiye 251 bin 805,

-Almanya 227 bin 791,

- Fransa 219 bin 29,

-Yunanistan 7 bin 472,

-Güney Kıbrıs Bin 359,

-KKTC 230..