Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 33 bin 743, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 366 bin 890, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 661 bin 97.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 793 bin 530 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 468 bin 338,

- Rusya 387 bin 623,

- İspanya 285 bin 644,

- İngiltere 271 bin 222,

- İtalya 232 bin 248,

- Fransa 186 bin 835,

- Almanya 183 bin 19,

-Türkiye 162 bin 120,

-Yunanistan 2 bin 909,

-Güney Kıbrıs 942,

-KKTC’de vaka yok!