Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 923 bin 20, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 774 bin 935, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 645 bin 919..
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 578 bin 876 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 3 milyon 343 bin 925,
- Hindistan 2 milyon 690 bin 831,
- Rusya 927 bin 745,
- İspanya 358 bin 843,- İngiltere 319 bin 197,
- İtalya 254 bin 235,
-Türkiye 249 bin 309,
-Almanya 226 bin 351,
- Fransa 219 bin 29,
-Yunanistan 7 bin 222,
-Güney Kıbrıs Bin 351,
-KKTC 221..