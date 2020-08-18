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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

18 Ağustos 2020 Salı 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 21 milyon 923 bin 20, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 774 bin 935, iyileşen kişi sayısı ise 14 milyon 645 bin 919..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 578 bin 876 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  3 milyon 343 bin 925,

- Hindistan 2 milyon 690 bin 831,

- Rusya 927 bin 745,

- İspanya 358 bin 843,

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- İngiltere 319 bin 197,

- İtalya 254 bin 235,

-Türkiye 249 bin 309,

-Almanya 226 bin 351,

- Fransa 219 bin 29,

-Yunanistan 7 bin 222,

-Güney Kıbrıs Bin 351,

-KKTC 221..

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıDünya Kovid19Kovid9 Vaka Sayısı
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