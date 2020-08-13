banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1114
ALTIN
456.452
DOLAR
7.2563
STERLİN
9.5716
EURO
8.5572
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

13 Ağustos 2020 Perşembe 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 20 milyon 684 bin 547, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 749 bin 225, iyileşen kişi sayısı ise 13 milyon 571 bin 635..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 338 bin 240 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 123 bin 109,

- Hindistan 2 milyon 395 bin 471,

- Rusya 902 bin 701,

- İspanya 376 bin 864,

banner341
- İngiltere 313 bin 798,

- İtalya 251 bin 713,

-Türkiye 244 bin 392,

-Almanya 219 bin 648,

- Fransa 206 bin 696,

-Yunanistan 6 bin 177,

-Güney Kıbrıs Bin 291,

-KKTC 185..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19Koronavirüs Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoldan Çıkan Araç Takla Attı, İkisi Çocuk Üç Kişi Yaralandı
Yoldan Çıkan Araç Takla Attı, İkisi Çocuk Üç Kişi Yaralandı
Hava durumu
Hava durumu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şubesinde Covid-19 pozitif vaka iddiası asılsızdır”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “Araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şubesinde Covid-19 pozitif vaka iddiası asılsızdır”
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı
Haksen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Grev Yapacak
Haksen Sosyal Sigortalar Dairesi’nde Grev Yapacak
Özersay’ın mektubuna AB'den açıklayıcı yanıt geldi
Özersay’ın mektubuna AB'den açıklayıcı yanıt geldi
Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu vefat etti
Emekli Yüzbaşı Turgut Asvaroğlu vefat etti
Bağımsız Gençlik Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Bağımsız Gençlik Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Tüketiciler Derneği: “tatil Turu Ücretlerinin Eksiksiz İade Edilmesi Yasal Yükümlülüktür”
Tüketiciler Derneği: “tatil Turu Ücretlerinin Eksiksiz İade Edilmesi Yasal Yükümlülüktür”
Senin: “Halkın içinden geldik, halk için çalışmaya devam edeceğiz”
Senin: “Halkın içinden geldik, halk için çalışmaya devam edeceğiz”

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim