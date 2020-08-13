Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 20 milyon 684 bin 547, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 749 bin 225, iyileşen kişi sayısı ise 13 milyon 571 bin 635..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 338 bin 240 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 123 bin 109,

- Hindistan 2 milyon 395 bin 471,

- Rusya 902 bin 701,

- İspanya 376 bin 864,

- İngiltere 313 bin 798,

- İtalya 251 bin 713,

-Türkiye 244 bin 392,

-Almanya 219 bin 648,

- Fransa 206 bin 696,

-Yunanistan 6 bin 177,

-Güney Kıbrıs Bin 291,

-KKTC 185..