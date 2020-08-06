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Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

06 Ağustos 2020 Perşembe 05:50
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 973 bin 924, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 711 bin 189, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 162 bin 136..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 973 bin 568 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  2 milyon 862 bin 761,

- Hindistan 1 milyon 963 bin 239,

- Rusya 866 bin 627,

- İspanya 352 bin 847,

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- İngiltere 307 bin 184,

- İtalya 248 bin 803,

-Türkiye 236 bin 112,

-Almanya 212 bin 331,

- Fransa 194 bin 29,

-Yunanistan 4 bin 974,

-Güney Kıbrıs Bin 195,

-KKTC 162..

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Anahtar Kelimeler:
Dünya KoronavirüsDünya Kovid19
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