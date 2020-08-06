Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 18 milyon 973 bin 924, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 711 bin 189, iyileşen kişi sayısı ise 12 milyon 162 bin 136..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 973 bin 568 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 862 bin 761,

- Hindistan 1 milyon 963 bin 239,

- Rusya 866 bin 627,

- İspanya 352 bin 847,

- İngiltere 307 bin 184,

- İtalya 248 bin 803,

-Türkiye 236 bin 112,

-Almanya 212 bin 331,

- Fransa 194 bin 29,

-Yunanistan 4 bin 974,

-Güney Kıbrıs Bin 195,

-KKTC 162..