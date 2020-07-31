banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
441.099
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1726
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355
Flaş Haber
Bayrama acı başladık!
Kapat

Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında son durum..

31 Temmuz 2020 Cuma 05:00
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
banner337
banner351

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 17 milyon 333 bin 835, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 672 bin 967, iyileşen kişi sayısı ise 10 milyon 827 bin 328..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 600 bin 388 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya  2 milyon 498 bin 668,

- Rusya 834 bin 499,

- İspanya 332 bin 510,

banner341
- İngiltere 302 bin 301,

- İtalya 247 bin 158,

-Türkiye 229 bin 891,

-Almanya 209 bin 501,

- Fransa 185 bin 196,

-Yunanistan 4 bin 401,

-Güney Kıbrıs 1084,

-KKTC 144..

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıDünya KoronavirüsDünya Kovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
İçişleri Bakanı Baybars’ın, 1 Ağustos toplumsal direniş bayramı mesajı
İçişleri Bakanı Baybars’ın, 1 Ağustos toplumsal direniş bayramı mesajı
Hamitköy’de hortum korkuttu
Hamitköy’de hortum korkuttu
Akpınar: "Her bayram, evrensel kucaklaşma için de vesiledir"
Akpınar: "Her bayram, evrensel kucaklaşma için de vesiledir"
DAÜ-ATAUM’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bildirisi
DAÜ-ATAUM’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bildirisi
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi
Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi
Taçoy: "Ülke olarak hem içte hem de bölgesel anlamda zor bir süreç bizi bekliyor"
Taçoy: "Ülke olarak hem içte hem de bölgesel anlamda zor bir süreç bizi bekliyor"
DP’nin 1 Ağustos mesajı…
DP’nin 1 Ağustos mesajı…
Meclis Salı günü toplanacak
Meclis Salı günü toplanacak
Kıbrıs Vakıflar idaresi’nin  bayram tebriği…
Kıbrıs Vakıflar idaresi’nin  bayram tebriği…

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim