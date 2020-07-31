Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 17 milyon 333 bin 835, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 672 bin 967, iyileşen kişi sayısı ise 10 milyon 827 bin 328..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 4 milyon 600 bin 388 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 2 milyon 498 bin 668,

- Rusya 834 bin 499,

- İspanya 332 bin 510,

- İngiltere 302 bin 301,

- İtalya 247 bin 158,

-Türkiye 229 bin 891,

-Almanya 209 bin 501,

- Fransa 185 bin 196,

-Yunanistan 4 bin 401,

-Güney Kıbrıs 1084,

-KKTC 144..