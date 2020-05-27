Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 684 bin 803, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 352 bin 225, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 430 bin 603.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 725 bin 275 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 394 bin 507,

- Rusya 362 bin 342,

- İspanya 283 bin 339,

- İngiltere 265 bin 227,

- İtalya 230 bin 555,

- Fransa 182 bin 722,

- Almanya 181 bin 288,

-Türkiye 158 bin 762,

-Yunanistan 2 bin 892,

-Güney Kıbrıs 939,

-KKTC’de vaka yok!