Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 684 bin 803, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 352 bin 225, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 430 bin 603.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 725 bin 275 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Brezilya 394 bin 507,
- Rusya 362 bin 342,
- İspanya 283 bin 339,
- İtalya 230 bin 555,
- Fransa 182 bin 722,
- Almanya 181 bin 288,
-Türkiye 158 bin 762,
-Yunanistan 2 bin 892,
-Güney Kıbrıs 939,
-KKTC’de vaka yok!