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Komite’de Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı

01 Aralık 2022 Perşembe 17:54
Komite’de Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Ombudsman bütçeleri onaylandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.30’da toplanarak, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini gerçekleştirmeye devam etti.

Komite, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ni oyçokluğu ile oylanmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Bütçesi’ni görüştü ve Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 146,794,050 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onayladı. 

Daha sonra Komite, Başbakanlık Bütçesi için öngörülen 467,464,010 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onayladı. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugünkü oturumunu 2023 Mali Yılı Bütçesi’nde Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi için ön görülen 11,535,000 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onaylaması ile sonlandırdı. 

Cumhuriyet Meclisi Bütçesi’nin Komitedeki görüşmeleri esnasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve bürokratlar da toplantıda hazır bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Armağan Candan katıldı.

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