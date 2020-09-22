Yedikonuk'ta iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi yaralandı
Kırdığı şişeyle yaraladı
Yedikonuk'ta iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi yaralandı
22 Eylül 2020 Salı 14:47
Yedikonuk’da dün saat 22.00 sıralarında İ.T.Ç (E-24) alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Zekeriye Yerdelen ile aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan cam şişeyi kırdıktan sonra Yerdelen’in kaburga kısmına sallayarak adı edileni yaraladı.
Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi
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