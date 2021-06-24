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24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
24 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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KIB-TEK'ten duyuru

KIB-TEK bugün elektrik kesintisi yapılacak yerleri ve kesintilerin hangi saatlerde yapılacağını duyurdu..

24 Haziran 2021 Perşembe 09:00
KIB-TEK'ten duyuru
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1-)İskele bölgesindeki Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine yaklaşık beş saat elektrik verilemeyek..

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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2) Yedidalga köyüne 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.

3) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle Lefkoşa Gönyeli ile Boğaz’da bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, eski Gönyeli-Boğaz yolunda polis lojmanlarıyla mülk sitesi arası, Boğaz polis lojmanlarıyla Karter Kışlası arası, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında 3 saat elektrik kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00 ile 13.00 saatleri arasında uygulanacak. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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