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Kapalı Maraş'ın halk plajında boğulma tehlikesi geçirdi!

23 Ekim 2022 Pazar 10:09
Kapalı Maraş'ın halk plajında boğulma tehlikesi geçirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.45 sıralarında, Kapalı Maraş’ın halka açık plaj bölümünde yüzmek için denize giren Emre Duman (E-34) denizin dalgalı olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Göğüs Servisi’nde müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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