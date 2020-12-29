Kanser hastalığından önce koronavirüsü yenerek tüm hastalara umut oldu

GEÇİTKALE SAKİNİ YILŞEN ÇELİK KORONAVİRÜSTE YAŞADIĞI ZOR ZAMANLARI ANLATTI

Geçitkale sakini Yılşen Çelik kanser tedavisi için gittiği İstanbul Memorial Hastanesi'nde yaklaşık 15 gün önce Covid-19 hastalığı belirtileri ile yapılan testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından son yapılan testleri negatif çıktı.

15 gün süren covid-19 mücadelesinin ardından yenerek, sağlığına kavuştuğunu sevdiklerine ve yurduna duyurdu.

koronavirüsü yenerek tüm hastalara umut olan Yılşen Çelik bu zor dönemde yaşadıklarını anlattı.

ÇELİK:



7 Ekim’de kanser tedavisi görmek için İstanbul'a geldim ve tedavilerim başlamış oldu. Burada süreci çok iyi sürdürdük, Covid-19'tan sadece 2 ay korunabildim.

Düzenli olarak tedavim için kemoterapileri alırken, son zamanlarda boğazımın yandığını hissettim. Bana hemen covid-19 testi yapıldı ve sonucum POZİTİF çıktı.

PCR Test sonucumu öğrendiğimde dünyam karardı, kanser olduğumu öğrendiğimde beni bu kadar etkilememişti

Kanser tedavisi görmüş olduğumdan düşük bir bağışıklık sistemim var ve vücudumda iyi hücrelerin olmaması doktorlarımıda endişelendirdi.

Kritik bir sürecin içine girmiştim, çünkü Covid-19 virüsü ciğerlerme bile inmişti.

Kronik bronşitim olması da beni çok endişelendirdi. Öksürüklerim ve nefes darlığımda başlamıştı. Beni sevenler ve sevdiklerim için kendime hep bu virüsü yenmeliyim derdim.Virüsle öyle bir mücadele verdim ki beni zorlasada bu hastalık karşısında hep güçlü durdum. Doktorlarım sabret senin bu virüsü atlatman için elimizden geleni yapacağız , pest etme bu virüsten kurtulman için 2 günün kaldı dediler. O gün bugün ve ben Covid-19'u yendim.nefes alıp vermek, yaşamak çok güzel.

yurdumun güzel insanları çok dikkatli olun, Covid-19'u yenmeniz için tek maske yeterli değil çift maske kullanın, sosyal mesafe, temizlik gibi önemli olan bu 3 kuralı uygulayın. Ben covid-19'u yaşadım ve bu virüsün çok tehlikeli olduğunu anladım. Benim yaşadıklarımı sizler yaşamayın. Sağlıklı bir şekilde yurduma Kıbrıs'ıma ve aileme kavuşurum. Her dakikanızın kıymetini bilin. Sağlıcakla kalın güzel insanlar. "ifadelerini kullandı. (MHA)