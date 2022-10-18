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İtfaiye müdürlüğünden sel uyarısı!
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İtfaiye müdürlüğünden sel uyarısı!

İtfaiye Müdürlüğü, olası bir sel durumunda “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girilmemesi” çağrısında bulundu.

18 Ekim 2022 Salı 17:17
İtfaiye müdürlüğünden sel uyarısı!

Polis Genel Müdürlüğü'ne (PGM) bağlı İtfaiye Müdürlüğü, kış aylarında yaşanabilecek olası sel olayları ile mücadele ve alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İtfaiye Müdürlüğü, olası bir sel durumunda “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girilmemesi” çağrısında bulundu.

PGM-İtfaiye Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “kış gelmeden önce yapılması gerekenler” başlığı altında şu tedbirlerin alınması önerildi:

“Evinizdeki ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz. Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz. Suyun evinize girmesini önlemek için kum torbaları (set oluşturmak için) bulundurunuz. Ev ve iş yerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz. Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız. Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüzde, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.”

Açıklamada, bir sel durumunda, panik yapılmaması, Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması, çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkılmaması, yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durulması, 199 İtfaiye İhbar Hattı ve 101 Sivil Savunma İhbar Hattının aranması tavsiyelerinde bulunuldu.

Sel anında bir araç içerisinde yapılması gerekenlere ilişkin de bazı tavsiyelerde bulunulan açıklamada, “Suya kapılmamak için zamanında durun. Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın. Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir” denildi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü, “selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz” çağrısında da bulundu.

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