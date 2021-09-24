İşkur heyeti, KKTC’de aktif işgücü ihtiyaç analizi çalışması yapacak

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) bir heyet, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları uyarınca, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak amacıyla KKTC’de temaslar yapacak.