İşkur heyeti, KKTC’de aktif işgücü ihtiyaç analizi çalışması yapacak

KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, heyet, bugünden başlayarak Pazar gününe kadar temaslarda bulunacak.
24 Eylül 2021 Cuma 11:45
Son Güncelleme: 24.09.2021 13:57
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) bir heyet, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları uyarınca, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmak amacıyla KKTC’de temaslar yapacak.
KEİ Ofisi’nden verilen bilgiye göre, heyet, bugünden başlayarak Pazar gününe kadar temaslarda bulunacak.