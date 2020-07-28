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Hayvancılar yarın eylem yapacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle yarın eylem yapacak.

28 Temmuz 2020 Salı 21:43
Hayvancılar yarın eylem yapacak
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle yarın eylem yapacak.

TAK muhabirinin Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, üreticiler saat 11.00’de birlik lokalinde toplanarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK) giderek taleplerini aktaracak.

Mustafa Naimoğulları, geçen hafta yaptıkları eylemde hükümete bugüne kadar süre tanıdıklarını, sürenin dolduğunu ancak ödemenin yapılmadığını kaydederek yarın araçsız eyleme gideceklerini açıkladı.

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Naimoğulları, üreticiye süt bedelinin yarısını ödeyen hükümeti, süt imalatçılarına ödeme yapmakla eleştirdi.

“ÇEK YASAĞINA GİRDİK”

60 günlük süt bedeli alacağı bulunan üreticinin şu anda, bayram öncesinde büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu, çek yasağına girdiklerini ve bu durumun 50 bin kişiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Naimoğulları, üreticinin parasını vermeyen hükümetin, süt imalatçılarının pandemi nedeniyle yaptığı baskıya boyun eğip onlara para verdiğini ve kendilerini kredi kurumu gibi kullandığını savundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, alınan ürünün yarısının bedelinin ödendiğini, kendilerinin 60 günlük alacağı, imalatçıların ise 75 günlük vereceği bulunduğunu anlattı.

Sütün borsaya konularak üreticiye eksik para ödendiğini belirten Naimoğulları, yarın üreticilerin karşı karşıya kaldığı durumun ciddiyetini anlatmak üzere bakanlığa ve kuruma gideceklerini söyledi.

Son Güncelleme: 28.07.2020 21:54
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