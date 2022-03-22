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Girne’deki trafik sorununa çözüm arayışları…

GİRNE BELEDİYESİ NOTTINGHAM BELEDİYESİ’NE ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

22 Mart 2022 Salı 12:15
Girne’deki trafik sorununa çözüm arayışları…

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Trafik Komisyonu, İngiltere’nin Nottingham Belediyesi’ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentte artarak devam eden trafik sorununa çözüm bulunması amacıyla projeler yapıldığı ve bunun için bir komisyon oluşturulduğu belirtildi.

Heyetin, yurt içi ve yurt dışında çeşitli temaslarda teknik düzeyde devam ettiği, İngiltere’de bu konuda hem deneyimi yüksek hem de tüm dünyaya trafik konusunda danışmanlık hizmeti veren örnek şehir Nottingham Belediyesi’ne, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin aracılığıyla bir teknik gezi gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Girne Belediyesi heyetinin 14-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği teknik gezide 6 başlık altında ilgili konularda uzman 15 bölüm şefi sunum yaptı. Deneyimlerin paylaşıldığı ve yerinde gözlem yapmak suretiyle misafir edilen heyet çalışma gezisini tamamladı.

İlk gün, Belediye başkanı, David Mellen tarafından açılış konuşması yapıldı ve genel bölümler hakkında bilgi verildi.

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GÜNGÖRDÜ: “DÜNYA KENTİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Toplantılar sonucunda yürütmekte olduğumuz projeler ve düzenlemelerin, Nottingham’daki uzmanlara göre de uygun görülmesi sevindiricidir. Ancak İngiltere’nin Nottingham Belediyesi, 1980 yılından itibaren kentin gelişmesine paralel olarak en başından radikal önlemlerin ve yasal düzenlemeler yaparak, hayata geçirdikleri gözlemlenmiştir.

Trafik ile ilgili devam eden ve yapılması planlanan projelerin yerinde uygunluğunun değerlendirilmesi, mevcut durum ve yapılmış olan Master planının güncellenmesine katkı sağlanabilmesi için, Nottingham Belediyesi teknik ekibini yerinde ağırlamak istediğimizi ve davet ettiğimizi belirtmek isterim.”

Teknik gezinin son gününde ise, Lord Major David Trimble bizi tarihi belediye binasında misafir etti. Meclisin işleyişi ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Güngördü, “Girnemizi ileriye götürecek çalışmalara devam edeceğimizi ve bir dünya kenti yapmak için gerekli düzenlemeleri oluşturmak için çalıştığımızı bu vesile ile duyurmak isterim. Tüm bu temaslar sonucunda Nottingham Belediyesi, belediyemizden herhangi bir danışmanlık ücreti talep etmediklerini de belirtmişlerdir” dedi.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve heyet Nottingham’da eğitim gören öğrencilerle de buluşarak güncel konular hakkında sohbet etti.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2022 16:46
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