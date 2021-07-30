Girne Belediyesi trafik zabıta ekipleri çevreci elektrikli bisikletler ile görevlerine devam ediyor

Hareket kabiliyetini kolaylaştıran ve trafiğe kapalı alanlarda olaylara daha rahat müdahale edilmesini sağlayan elektrikli bisikletlerle görev yapan zabıtalar, Girne’de görevlerine tam hız devam ediyor. Tamamen çevreci teknolojiyle çalışan bu şarjlı bisikletler, zabıtaların kent merkezindeki trafiğe kapalı alanlarda veya yayaların daha sık kullandığı alanlardaki gelişen olaylara, daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla kullanılmasının önemine değinildi.

“Çevreci bir yaşam için sürdürülebilir enerji ile çalışan teknolojilere önem vermeliyiz”