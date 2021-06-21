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21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
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Girne Belediyesi Gençlik Platformu üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi

Girne Belediyesi Gençlik Platformu üyesi gençler, bugün ilk kez bir araya geldi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 13:18
Girne Belediyesi Gençlik Platformu üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, belediyenin öncülüğünde ve çeşitli paydaşların ortaklığında kurulan platforma üye olan 15-21 yaş arası gençler, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezdikten sonra Sanat Galerisindeki toplantıdaki tanışma ve kaynaşma organizasyonuna katılarak, yaz programıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Gençlik Platformunun önümüzdeki hafta 22 Haziran 2021 salı günü saat 10.00'da yeniden bir araya gelecek. Toplantıların 15-21 yaş arası tüm gençlere açık olduğu kaydedildi.

Kadıoğlu: "Sorumluluk duygusuyla buradasınız. Tüm gençlere kapımız açık"

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Misli Kadıoğlu, gençlerin sosyal yaşamda aktif rol alması,  sorumluluk alması ve bir birey olarak fikirleri ve katkılarıyla "ben de varım" diyebilmeleri için alan sağlayacak bu platformun,  tüm gençlerin sesi olacağını söyleyerek, bu bilinçle bu platforma üye olan gençlere teşekkür ederek, tüm gençlere kapılarının açık olduğunu söyledi. Kadıoğlu, gençlik döneminde eğitim, eğlence ve sosyal sorumluluk projelerinde paylaşmanın ve dostluklar kurabilmenin unutulmaz anılar olacağını belirterek, geleceğin yöneticileri, sanatçıları, mimar ve mühendisleri olarak gençlerin bugünden itibaren yaşadığı çevreye, kente, ülkeye ve dünyaya katkı koyacağına ve buradan edinecekleri tecrübelerle kendilerine yol haritası belirlemelerine katkı sağlayacağına inancını belirtti.

Güngördü: “Gençlerden çıkan enerji şehri ve ülkeyi kucaklayacak”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, Girne’de başlatılan Gençlik Platformu hareketinin gençlerin enerjisiyle, katkısıyla yakılan bu meşalenin uzun soluklu bir yolun başlangıcı olduğunu söyledi. Güngördü, gençlerden çıkacak enerjinin tüm şehri ve ülkeyi kucaklayacağını dile getirerek gençlerin şehir yaşantısına katılması ile yeni fikirlerin ortaya çıkacağını işaret etti. 15- 16 yaşlarına gelen bireylerin hayata atılmaya daha yakın kişiler olduklarını ve bu bağlamda Gençlik Platformu’nun bireylere yardımcı olacağını dile getirdi.  Güngördü; “Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez, Girne’de gençlerle yapılacak olumlu ve olumsuz eleştirilerle beraber güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum ve katkı koyan herkese teşekkür ederim” diyerek, gençlerin fikir ve kararlarına her zaman saygı duyduğunu ve bu platformdan çıkacak karar ve talepleri dikkate alarak destek olacağını belirtti.

Girne Belediyesi Gençlik Platformuna; KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), Genç Bilişimciler ve İnavasyon Derneği, Zirve İzcilik Derneği, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi başkan ve temsilcileri destek oluyor.

Kayıt için, http://www.girnebelediyesi.com/genclik-platformu-kayit/  adresinden başvuru yapılması gerekiyor. Bilgi ve iletişim için, 0548 890 55 00 numaralı telefon aranabilecek.

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