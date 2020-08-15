Gıda analiz sonuçları

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 22 numunenin tamamının temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği belirtildi.

Yerli ürünlerden 18 numunede 17 numune temiz bulunurken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 ürün tespit edildi.

Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



1 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

5 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.Maria Temiz

6 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

17 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz

18 Selgün Tic. İthal Armut Temiz

19 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz



21 SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz22 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz23 Nurettin Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz24 Mustafa Sivri Yeşilyurt Siyah Üzüm Temiz25 Hasan Pazar Mağusa Hıyar Temiz26 Ramazan Karakuş Mağusa Molehiya Temiz27 Mehmet Ceylan Mağusa Hıyar Temiz28 Muhammet Coşkun Mağusa Hıyar Temiz29 Feride Resmi Zümrütköy Böğrülce Temiz30 Hanife Türkoğlu Gayretköy Domates Temiz31 Arif Kargı Tatlısu Salatalık Temiz32 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz33 Ali Çil Tatlısu Salatalık Temiz34 Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz35 Ahmet Güngör Yeşilköy Bİber Temiz36 Neriman Köse Yeşilköy Hıyar Temiz37 Neriman Köse Yeşilköy Bİber Temiz38 Neriman Köse Yeşilköy Domates Limit Üstü39 Asılkan Çetin Yeşilköy Biber Temiz40 Asılkan Çetin Yeşilköy Domates Temiz



