Gıda analiz sonuçları

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 22 numunenin tamamının temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediği belirtildi.
Yerli ürünlerden 18 numunede 17 numune temiz bulunurken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 ürün tespit edildi.
Yeşilköy sakinlerinden Neriman Köse’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
1 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küspesi Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
5 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.Maria Temiz
6 Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.Maria Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kalifornia Biber Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Smith Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sarı Kalifornia Biber Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
17 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
18 Selgün Tic. İthal Armut Temiz
19 Selgün Tic. İthal Nektarin Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
23 Nurettin Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
24 Mustafa Sivri Yeşilyurt Siyah Üzüm Temiz
25 Hasan Pazar Mağusa Hıyar Temiz
26 Ramazan Karakuş Mağusa Molehiya Temiz
27 Mehmet Ceylan Mağusa Hıyar Temiz
28 Muhammet Coşkun Mağusa Hıyar Temiz
29 Feride Resmi Zümrütköy Böğrülce Temiz
30 Hanife Türkoğlu Gayretköy Domates Temiz
31 Arif Kargı Tatlısu Salatalık Temiz
32 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
33 Ali Çil Tatlısu Salatalık Temiz
34 Mustafa Çiftçi Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
35 Ahmet Güngör Yeşilköy Bİber Temiz
36 Neriman Köse Yeşilköy Hıyar Temiz
37 Neriman Köse Yeşilköy Bİber Temiz
38 Neriman Köse Yeşilköy Domates Limit Üstü
39 Asılkan Çetin Yeşilköy Biber Temiz
40 Asılkan Çetin Yeşilköy Domates Temiz