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Gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 31 Aralık 2021- 6 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

07 Ocak 2022 Cuma 14:06
Gıda analiz sonuçları

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 21 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerden 14 numunede 14 temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

7 Ocak Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

2 Nej Garin Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz

3 M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

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15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Temiz

18 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

19 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

20 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Temiz

21 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

22 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz

23 Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz

24 Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz

25 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

23 Mehmet Özkıvanç Akdoğan Enginar Temiz

27 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz

28 Erdoğan Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz

29 Halil Çakmak Akdoğan Domates Temiz

30 Celal Doğan İncirli Domates Temiz

31 Celal Doğan İncirli Kapya Biber Temiz

32 Emine Geçici Güzelyurt Domates Temiz

33 Ulus Kızılyürek Yeşilyurt Enginar Temiz

34 İlker Koryürek Güzelyurt Patlıcan Temiz

35 Ayter Öztoygar Yayla Domates Temiz

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz Sonuçları
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