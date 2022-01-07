Gıda analiz sonuçları

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 21 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerden 14 numunede 14 temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.
7 Ocak Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
2 Nej Garin Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
3 M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Armut Ank. Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
18 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
19 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
20 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma Golden Temiz
21 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
22 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
23 Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz
24 Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz
25 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
23 Mehmet Özkıvanç Akdoğan Enginar Temiz
27 Sadık Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
28 Erdoğan Gürsoy Akdoğan Enginar Temiz
29 Halil Çakmak Akdoğan Domates Temiz
30 Celal Doğan İncirli Domates Temiz
31 Celal Doğan İncirli Kapya Biber Temiz
32 Emine Geçici Güzelyurt Domates Temiz
33 Ulus Kızılyürek Yeşilyurt Enginar Temiz
34 İlker Koryürek Güzelyurt Patlıcan Temiz
35 Ayter Öztoygar Yayla Domates Temiz