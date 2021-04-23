Gazimağusa'da Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi

Törene Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Ordu Evi Müdürü Personel Albay Erkut Ekimci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Piyade Albay Kadir Bayraklı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Canbulat İlkokulu Müdürü Latife Ozankaya, Siyasi parti temsilcileri, Üniversite Temsilcileri Muharip Dernekler ve Vakıf, Dernek, Okul Temsilcileri ve Yöneticileri Zafer Anıtı’na çelenk koydular.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildikten sonra tören sona erdi.(MHA)