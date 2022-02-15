Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışın Kozanköy ve Selvilitepe’ye düştüğünü belirtti.
En çok yağış nereye düştü?
Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışın Kozanköy ve Selvilitepe’ye düştüğünü belirtti.
15 Şubat 2022 Salı 11:45
Daire tarafından açıklanan dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekare başına Selvilitepe ve Kozanköy 4, Boğaz ve Çamlıbel 2, Akdeniz, Karaoğlanoğlu ve Zafer Burnu’na 1 kilogram yağış düştü.
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