En çok yağış nereye düştü?

Daire tarafından açıklanan dün 08:00 ile bugün 08:00 arası kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekare başına Selvilitepe ve Kozanköy 4, Boğaz ve Çamlıbel 2, Akdeniz, Karaoğlanoğlu ve Zafer Burnu’na 1 kilogram yağış düştü.