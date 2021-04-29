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Emek Platformu İş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı eleştirdi

Emek Platformu, İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla, Toplu İş Sözleşmelerinin, işverenlerin elini güçlendirecek şekilde bilinmezliğe sürüklenmek istendiğini savundu.

29 Nisan 2021 Perşembe 11:45
Emek Platformu İş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı eleştirdi
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Emek Platformu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile son imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü içerisinde yer aldığı ve KKTC tarafından taahhüt edildiği öne sürülen  İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı eleştirildi.
Açıklamada, “Mevcut yasaya göre, yeni Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmadığı durumlarda, mevcut TİS geçerliliğini korurken, yeni İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile mevcut TİS’in geçerliliği en fazla bir yıl süre ile sınırlandırılıyor. Yapılmak istenen değişiklik ile işverenin bir yılsonunda yeni TİS imzalanmasına yanaşmaması halinde, işverene çalışanların haklarıyla ilgili sınırsız keyfiyet ortamı doğuyor” ifadeleri kullanıldı.

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Yapılmak istenen değişikliğe tepki gösteren Emek Platformu, söz konusu girişimin, zaten zor koşullarda çalışan emekçilerin “kısmı ve yetersiz kazanımlarına karşı bir saldırı olduğunu” ileri sürdü.
“Halihazırda sendikal haklardan mahrum olan özel sektör emekçileri, sendikalaşmayı başarsalar bile, toplu sözleşme pazarlıkları bu değişiklik sonrası patronların inisiyatifine bırakılacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Emek Platformu’nun, emek hareketi içerisinde mümkün olan en geniş birlikteliği sağlayarak, sermayenin devlet eliyle başlattığı bu saldırıya karşı mücadele etmeye kararlı olduğunun altı çizildi.
 

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Son Güncelleme: 29.04.2021 12:09
Anahtar Kelimeler:
İş (değişiklik) Yasa TasarısıEmek Platformu
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