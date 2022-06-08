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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Melis Özkıranlar için başsağlığı mesajı yayımladı

08 Haziran 2022 Çarşamba 09:53
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Melis Özkıranlar için başsağlığı mesajı yayımladı

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lapta Yavuzlar Lisesi öğrencisi Melis Özkıranlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle: “Lapta Yavuzlar Lisesi’nde öğrenim gören ve bir süredir İstanbul’da tedavi gören evladımız Melis Özkıranlar’ın zamansız vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acımız çok büyüktür. Eğitim camiamız olarak aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü yaşadığımız öğrencimiz Melis Özkıranlar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır dileriz.”

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