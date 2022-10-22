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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Lefkoşa Maratonu Nedeniyle Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

22 Ekim 2022 Cumartesi 15:30
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği Lefkoşa Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Maraton günü LTB binası önü, sabah saat 07.00’den itibaren tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.

Gerek maratona gerekse de maraton boyunca düzenlenecek etkinliklere katılacak olan vatandaşlar araçlarını Lefkoşa Otobüs Terminali ile bölgede bulunan otoparklara park edebilecekler.

-İlk koşu saat 07.00’de başlıyor

Yarın koşulacak maratonun ilk yarış olan 10 kilometre saat 07.30’da, 21 kilometre yarı maraton saat 07.45’te ve 4 kilometre halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

10 kilometre öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahları ve özellikle geçiş noktaları trafik polisi ile LTB Trafik Şubesi ekiplerinin kontrolünde olacak. 21 kilometre ve 10 kilometre koşularında güzergah boyunca yollar tek şerit trafik akışına açık olurken 10.30’da başlayacak 4 kilometrelik halk koşusunun yer aldığı güzergah trafiğe kapalı olacak.

-Nöbetçi eczanelere polis kontrolünde ulaşım sağlanacak

Maraton boyunca acil durumlarda 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabilecek. Ayrıca maraton süresince (07.00-12.30 saatleri arasında) şu nöbetçi eczanelere polis kontrolü ile geçiş sağlanacak:

“İzem Eczanesi: İsmail Beyoğlu Caddesi, 44/A, Kaymaklı (Tel:22 80 040). Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Caddesi, No:127 (Tel:22 85 956). Laika Gökçekuş, Belediye Blv. No:3713 Yenikent, Gönyeli (Tel: 22 40 988)”

Öte yandan, maraton sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletilecek.

LTB’den yapılan açıklamada yarın, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları rica edildi.

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Son Güncelleme: 22.10.2022 17:33
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