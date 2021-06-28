Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1) Gazimağusa’daki bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak..

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesindeki çalışmalardan kaynaklanacak ve 08:30 ile 14:30 saatleri arasında yapılacak kesintiden, Şehit Çocuğu Arsaları, Citymall AVM, Küçük Sanayi’nin Şehit Çocuğu arsalarına bakan bölgesi etkilenecek.

2) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi ve Yalı Mahallesi’ne de elektrik verilemeyecek..

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.