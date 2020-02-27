DAÜ Diş Hekimliği Fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi, bugün Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmalarının ve katkıda bulunanlara teşekkür sertifikalarının takdiminin ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Karakuzu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Emre Hamurtekin, VYK üyeleri Ersun Kutup ve Halil İbrahim Orun tarafından gerçekleştirilen kurdele kesimi ile yeni bina hizmete girdi.