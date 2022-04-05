Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı

Güncel konuşmaların yapıldığı bugünkü toplantıda CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay’ın ardından söz alan DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Küresel Kalkınma Amaçları’nın KKTC’de Kabulü” konulu konuşma yaptı.

AKPINAR

Serhat Akpınar, ilk kez kürsüden halka seslendiğine işaret ederek, mutluluğunu paylaştı. Stres yönetiminde biraz daha dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Akpınar, saygı çerçevesinde hareketin önemini belirtti.

Temennisinin halk için doğru adım atma noktasındaki süreçleri doğru yansıtmak olduğunu dile getiren Akpınar, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını dikkate getirmek istediğini söyledi.

Bu kararın 25 Eylül 2015 tarihinde BM’de oy birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Akpınar, BM’nin bu kararı alırken ortaklık ve birlikteliğe önem verdiğini ifade etti. Bu hedeflerin sadece devletlerin uhdesinde olmadığını kaydeden Akpınar, amaçları sıraladı.

Amaçların geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade eden Serhat Akpınar, bu amaçları yok sayarak var olmanın mümkün olamayacağını söyledi. Eski dünyanın yaşam şeklinin 2030 yılında dolacağını kaydeden Akpınar, bugün yaşanan tüm sorunların acil sorunlar olduğunu kabul ederek, ancak geleceği de düşünmek gerektiğini belirtti.

AB Yeşil Mutabakatına da değinen Akpınar, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması gerektiğini belirterek, vekillere bunun için çalışma çağrısı yaptı. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ülkedeki yasalar açısından da önemine dikkat çeken Akpınar, somut tedbirler ve önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Daha güçlü bir KKTC için herkesin desteğinin önemli olduğunu ifade eden Akpınar, ülkenin, 2030 ajandasının daha çok başında olduğunu söyledi. “Biz bugünü çocuklardan ödünç aldık, geleceği ipotek altına koymamalıyız” diyen Akpınar, küresel amaçları benimseyerek, ülkede çalışmalar yapanlara teşekkür etti. Akpınar, tüm paydaşlarla çalışmaya hazır olduğunu da kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in, AB Yeşil Mutabakatına dahil olmak için girişim yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Akpınar, Paris İklim Anlaşması’yla ilgili 2 tane yasa önerisi hazırladığını belirterek, anlaşma Meclis’ten onay aldıktan sonra bu sürecin hükümet nezdinde hayat bulacağını söyledi.

KÜÇÜK

UBP Milletvekili Hasan Küçük, “Yerel Yönetimler Reform Süreci ve Sonuçları” konulu konuşma yaptı. Küçük, belediyeler reformuyla ilgili 3 haftadır konuşmalar yapıldığını dile getirerek, reformun bir süreç olduğunu dile getirildiğini ve bu sürecin başlayacağını kaydetti.

Örnekler ve reform sürecinin aşamalarından bahseden Küçük, birden çok farklı model olduğunu söyledi. Mali durumu iyi olup da reform yapan ülkeler olduğunu da dile getiren Küçük, İzlanda örneğini verdi.

Ülkede tarihsel dokusu olan belediyeler olduğunu, bunun dikkate alınması gerektiğini kaydeden Küçük, ülke gerçeklerine göre de hareket edilmesinin önemini belirtti.

Belediyeleri futbol takımına benzeten Küçük, “Her futbol takımında yıldız oyuncuları artırmak isteriz ama o futbol takımının en iyi ligde kalıp, o ligde oynamasını da isteriz. Ben bu futbol takımını bu ligden düşürmek istemiyorum” dedi.

Reform konusunda çok ciddi çalışmalar olduğunu ifade eden Küçük, mevcut yasa yerine yeni yasa yapılmadıkça mevcut yasanın geçerliliğini koruduğunu söyledi. Bu çerçevede başka çalışma yapılana kadar mevcut çalışmanın doğru kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Küçük, Dünya Bankası’nın Kıbrıs Türk Toplumu Yerel Yönetimleri raporuna değindi. Küçük, 600 Milyon TL’ye yaklaşan belediye borçları olduğunu söyledi. “Bugünkü tablodan kimse memnun değil” diyen Küçük, insanların 3 ay sonra maaş alamadığı için meclis önünde olmasını istemediğini de ifade etti.

Borcu borçla ödeyecek duruma gelineceğini dile getiren Hasan Küçük, vatandaşların taleplerini dile getiren mektupları da okudu. Belediyelerin sürdürülemez olduğunu herkesin söylediğini ifade eden Küçük, “Ben değil biz olma” zamanının geldiğini söyledi.

Yüzde 25-30 oranında personel fazlalığından bahseden Hasan Küçük, kolluk gücünün artırılabileceğini ifade etti. Polis raporuna göre 2016-2022 arasında 12-30 yaş arası 10 bin 306 suç işlendiğini açıklayan Küçük, bu suçların, mahalle, şehir devriyeleriyle birlikte yüzde 50 azalma olasılığının tespit edildiğini kaydetti. Küçük önerisinin, personel kaynağının bu şekilde kullanılması olduğunu kaydetti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın soruları üzerine Küçük, polis teşkilat ekibiyle kolluk güçlerinin birlikte çalışabileceğini dile getirdi. Amacın vatandaşın hizmet kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Küçük, kaynak yaratılırsa ve mali yapı güçlendirilmesiyle sosyal yaşam alanlarının geliştirilebileceğini söyledi.



ŞAHİNERCTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Sözde Belediye Reformu” konulu konuşma yaptı. Hasan Küçük’ün beklentileri çok güzel açıkladığını belirten Şahiner, herkesin reform istediğini ama karşılığının bu değişiklik yasa tasarısı olmadığını söyledi.Bunun taslak olarak bile kabul edilemeyeceğini ifade eden Şahiner, yerel yönetimlerin hak edilen hizmeti sunabilmesinin beklendiğini belirtti. Bir belediyenin parasını nereye harcayacağının belirlenebileceğini ifade eden Şahiner, belediye sayısı düşürülmesinin kaostan başka ne getireceğini sordu.Gerekçelerin paylaşılmadığını kaydeden Salahi Şahiner, “UBP’nin mantığını” eleştirdi. Önceliğin belediyeler için çağdaş bir yasa olması gerektiğini kaydeden Şahiner, 51/95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasası’na değinerek, değişikliklerle sorunların çözülemeyeceğini savundu.Derli toplu bir belediyeler reformu yapılması gerektiğini ifade eden Şahiner, ne 28, ne de 12 belediyeyle mali yükün kaldırılamayacağı belli başlı şeyler olduğundan bahsetti. Şahiner, taslağın geri çekilmesi gerektiğini belirterek, “Çok ciddi riskler barındırıyor” dedi. Şahiner, hükümetin yanlıştan dönmesini istedi.YEŞİLIRMAKUBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, “Muhalefetin Yerel Yönetimler Reformu” konulu konuşma yaptı. Şahiner’in konuşmasında kendisiyle çeliştiğini ifade eden Yeşilırmak, Şahiner’in konuşmasının içeriğine yönelik eleştirilerde bulundu.Reformda Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili bir sıkıntı olmadığını ifade eden Yeşilırmak, yeni düzenlemeyle personel başına düşen insan kaynağıyla vatandaşa daha iyi hizmet verileceğini belirtti. Yeşilırmak, 28 belediyenin 20’sinin katkı payında bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti.28 belediyede sadece 12 belediyenin öz gelirlerdeki payı karşıladığını ifade eden Yeşilırmak, ciddi sıkıntı yaşandığını kaydetti. 2008 yılında köylerin belediyeye bağlanmasında yanlışlar yapıldığını dile getiren Yeşilırmak, geçmişte merkezi hükümetlerin belediyeleri ciddi sıkıntılara soktuğunu da kaydetti.Özellikle kırsal bölgelerde kişi başına düşen gelirde ciddi adaletsizlik olduğunu ifade eden Yeşilırmak, sosyal belediyecilik noktasında kriterler dengelendiğinde kişi başına düşen gelirin artacağını belirtti.Ortak akılla reformun hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Emrah Yeşilırmak, hizmet kalitesinin artmasını öngördüklerini belirtti. Yeşilırmak, belediyelerin kendi çatıları altında bir şirket oluşturarak, birçok projeyi hayata geçirebileceğini söyledi. Reformun toplum için çok önemli olduğunu dile getiren Yeşilırmak, belediyelerin devlete olan maddi bağımlılığını ortadan kaldırmak gerektiğini kaydetti. Emrah Yeşilırmak, belediyeler reformunun sadece sayıların azaltılması olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.TÖRE’DEN TEPKİ… “HİÇ KİMSE KKTC MECLİSİ’NE CÜCE MECLİS DİYEMEZ”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre güncel konuşmaların ardından yaptığı konuşmada, kürsüden konuşma yapan herkese cevap veremeyeceğini belirterek, “Ancak hiç kimse KKTC’nin Meclisi’ne cüce meclis diyemez” dedi.“Ben yüce Meclis dedim diye bir milletvekili kürsüden bu Meclis’e cüce Meclis diyemez” ifadelerini kullanan Töre, bu Meclis’in KKTC’yi ilan ettiğini belirterek, bunun ağır bir hakaret olduğunu ifade etti.“Bu ağır hakareti iade ediyorum” diye konuşan Töre, “cüce meclis” kelimesini tutanaklardan çıkarttırdığını kaydetti.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 11 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.