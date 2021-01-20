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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları’nda bulunan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:15
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları’nda bulunan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmalarını yerinde inceledi.
Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde ve İntergaz sponsorluğunda başlatılan KKTC bayrağının yeniden boyanması çalışmaları esnasında konuşan Tatar, bayrağa sahip çıkmak ve Beşparmak Dağları’ndaki görüntüsünü korumak için yapılan faaliyetin milli ve manevi bir görev olduğunu belirtti. Tatar, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu’na, sponsor firmaya, boyama faaliyetlerinde çalışanlara ve yetkililere teşekkür etti.
 “VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE YAKIŞIR BİR GÖRÜNTÜ VEREBİLMEK HEPİMİZİN BORCUDUR”
Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadele, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, verilen şehitler ve KKTC’ye sahip çıkmak, tüm bunların kutsallığı bu bayrakla temsil edilmektedir” ifadelerini kullandı.

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“Vatanımıza ve milletimize yakışır bir görüntü verebilmek hepimizin borcudur” diyen Tatar, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu. 
20 – 25 İŞ GÜNÜNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 ton kırmızı ve beyaz boya temin edilerek, püskürtme sistemi ile  gerçekleştirilen  çalışmanın, hava koşullarına bağlı olarak 20-25 iş gününde tamamlanması öngörülüyor. 
1987 yılında oluşturulan bayrağın, 2013 yılında ışıklandırması yapılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 20.01.2021 18:40
Anahtar Kelimeler:
Kktc BayrağıBeşparmak DağlarıCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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