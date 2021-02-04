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Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı kabul edecek.

04 Şubat 2021 Perşembe 11:15
Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’ı kabul edecek
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Cumhurbaşkanlığı’ndaki kabul saat 15.00’te başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün akşam BRT’de katıldığı programda, Raab’la bugünkü görüşmesinde Kıbrıs’ta egemen iki eşit devlet politikalarını anlatacağını ve bazı belgeleri de göstereceğini söyledi.

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ANASTASİADİS VE HRİSTODULİDİS’LE DE GÖRÜŞÜYOR

Garantör ülke İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BM’nin düzenleyeceği 5+1 gayriresmî konferans öncesinde adaya yaptığı ziyarette bugün saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le saat 10.00’da, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le de saat 12.00’de bir araya gelecek ve saat 13.00’te de ortak basın açıklaması yapacak.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 12:50
Anahtar Kelimeler:
Dominic RaabErsin Tatar
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