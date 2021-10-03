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Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir’e gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Üniversitesi’nde ilk açılış dersini vermek ve Fahri Doktora Unvanı almak için Eskişehir’e gitti.

03 Ekim 2021 Pazar 09:45
Cumhurbaşkanı Tatar Eskişehir’e gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Meclis’te nisap sorunu yaşanacağı” tartışmalarını üzüntü ile izlediğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının beklentisinin; erken seçime kadar Cumhuriyet Meclisi’nin nisap sorunu yaşamaması ve ülke için gerekli olan yasaların geçirilmesi olduğunu ifade etti. 

Tatar, bu çerçevede herkesi sağduyu, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde hareket etmeye çağırdı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Üniversitesi’nde ilk açılış dersini vermek ve Fahri Doktora Unvanı almak için Eskişehir’e gitti.

Ankara üzerinden Eskişehir’e gidecek olan Tatar’ı, Ercan Havalimanı’ndan Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile diğer yetkililer uğurladı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir’e hareketinden önce yaptığı basın açıklamasında, davet üzerine, Anadolu Üniversitesi’nin yeni akademik yılının açılışına katılacağını ve burada ilk ders niteliğinde Kıbrıs konusunda konferans vereceğini, ayrıca kendisine burada Fahri doktora unvanı verileceğini söyledi. 

Temaslarının ardından Pazartesi akşamı ülkeye döneceğini ifade eden Tatar, Anadolu üniversitesi mütevelli heyetine teşekkür etti, açılış dersini vermekten onur ve şeref duyacağını kaydetti. 

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KKTC’nin verdiği çetin mücadeleler ve Kıbrıs konusunda değerlendirmeler yapacağını ifade eden Tatar, Milli dava Kıbrıs davasında mücadelenin sürdüğünü, Kıbrıs Türk halkının Haklı davasını, Türkiye’de de anlatmanın KKTC’nin geleceği bakımından görevi olduğunu vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Cumhuriyet Meclisinin yeni yasama yılının ilk toplantısını yapacağına işaret ederek, bu konudaki “nisap” tartışmalarını üzüntü ile izlediğini söyledi. 

Tatar, Meclis Başkanı’nın Anayasa gereği kendisine vekalet edeceğini işaret ederek, bu yüzden “meclisi açamayacak” görüşü olduğunu ancak bunun kendisine göre bir “yorum” olduğunu ifade etti. 

Bu açılışta ciddi bir yasa geçirilmesi gibi bir durum olmadığını, böyle bir durumda Meclis Başkan yardımcısının Meclisi açması gerektiğini ve nisap sorunu yaşanmayacağına inandığını belirten Tatar, halkın beklentisinin de Meclis’te nisap sorunu yaşanmaması olduğunu söyledi. 

Seçime kadar Meclis’in, gerekli olan seçim ve halk oylaması yasası ile bütçeyi geçirmesi gerektiğini, bunun halkın da beklentisi olduğunu ifade eden Tatar, eğer yarın mecliste nisap sıkıntısı olursa toplantının salı günü olacağına dikkat çekti. 

Seçilmiş milletvekillerinin görevinin Meclis çalışmalarına katılmak olduğunu söyleyen Tatar, 2022 yılında erken seçime gidileceğini, ülke sorunlarının ortada olduğunu kaydederek, bütçe çalışmalarına işaret etti ve herkesi sağduyulu kardeşlik dayanışma ruhu içinde hareket etmeye çağırdı. 

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Son Güncelleme: 03.10.2021 10:19
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