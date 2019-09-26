Cumhurbaşkanı Akıncı, Mogherini ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frederica Mogherini ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mogerini'ye Kıbrıs sorunu ile ilgili referans kavramlarının oluşturulması çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Türk tarafının referans kavramlarıyla ilgili yaptığı yapıcı çalışmaları anlatan Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlikle etkin katılım konusunda yarattığı zorluklar hakkında da Mogherini'yi bilgilendirdi.

Akıncı, bunun yanısıra Kıbrıs Türk kurumlarının AB standartlarına getirilmesi için yürütülen çalışmaların 2 yıldan beridir durmuş olmasının mahsurlarını bir kez daha anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk tarafı olarak 13 Temmuz’da verilen önerinin reddedilmesine rağmen çıkış yolu olduğunu ve hala masada olduğunu hatırlattı.