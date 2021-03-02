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Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

02 Mart 2021 Salı 08:30
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 114 milyon 995 bin 418, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 550 bin 296 ,iyileşen kişi sayısı ise 90 milyon 721 bin 245.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 314 bin 254.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 124 bin 527,

- Brezilya 10 milyon 589 bin 608,

- Rusya 4 milyon 257 bin 650,

- İngiltere 4 milyon 182 bin 9,

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- Fransa 3 milyon 760 bin 671,

- İspanya 3 milyon 204 bin 531,

- İtalya 2 milyon 938 bin 371,

-Türkiye 2 milyon 711 bin 479,

-Almanya 2 milyon 455 bin 569,

-Yunanistan 192 bin 270,

-Güney Kıbrıs 35 bin 9,

-KKTC 3457.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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