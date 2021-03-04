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Covid-19 salgınında son 24 saat

KKTC, Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında güncel vaka sayıları..

04 Mart 2021 Perşembe 08:30
Covid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 115 milyon 768 bin 981, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 571 bin 794 ,iyileşen kişi sayısı ise 91 milyon 469 bin 174.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 456 bin 377.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 156 bin 923,

- Brezilya 10 milyon 722 bin 221,

- Rusya 4 milyon 278 bin 750,

- İngiltere 4 milyon 194 bin 785,

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- Fransa 3 milyon 810 bin 316,

- İspanya 3 milyon 136 bin 321,

- İtalya 2 milyon 976 bin 274,

-Türkiye 2 milyon 734 bin 836,

-Almanya 2 milyon 472 bin 896,

-Yunanistan 197 bin 279,

-Güney Kıbrıs 35 bin 620,

-KKTC 3519.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19CoronavirüsKoronavirüsVaka Sayısı
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