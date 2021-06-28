Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor

Kervansaray Belediye Plajında 6-12 yaş grubu çocukların katılımıyla 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde iki gün sürecek plaj etkinliğine kayıtlar sürüyor. Takımlara ayrılan çocukların plajda kurulan parkur üzerinde yarıştığı etkinlik, her yıl yoğun ilgi görüyor. Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle bu yıl kısıtlı katılım kabul edilecek olması nedeniyle ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

Kayıt ve Bilgi için, 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek. Katılımcı ve ailelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları önemle rica olunur.