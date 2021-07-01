Canaltay’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canaltay, şunları kaydetti:
“Son yıllarda Mavi Vatan’ın oluşumuyla Anavatanımızın bölgedeki hakimiyeti ve etkisi perçinlenmiştir. KKTC olarak ülkede limanlarımızın ve denizciliğin gelişimi için Anavatan’dan aldığımız desteğin yanı sıra onun yürüdüğü yolu örnek alarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu çerçevede Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kabotaj hakkını alarak kendi denizlerinde bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.”