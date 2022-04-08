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Çalıştıkları yeri soydular!

08 Nisan 2022 Cuma 14:33
Çalıştıkları yeri soydular!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ – Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan
zanlılar Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov tutuklanarak mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları
aktardı. Polis, iki zanlının Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar
olduğunu belirtti. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa&#39;da
sakin Ruslan Hudoyarov (E-32) ve Aziz Amanov’un (E-42) müstahdemi
oldukları ve işletmeciliğini Lefkoşa&#39;da sakin Hasan Akarsular&#39;ın yapmakta

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olduğu Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 1900 TL
olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60
adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi. Polis, konu malzemelerin
bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup meselede zanlılar mahkeme emri
gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek,
zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın
salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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