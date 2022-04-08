Çalıştıkları yeri soydular!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ – Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan

zanlılar Ruslan Hudoyarov ve Aziz Amanov tutuklanarak mahkeme huzuruna

çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları

aktardı. Polis, iki zanlının Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar

olduğunu belirtti. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da

sakin Ruslan Hudoyarov (E-32) ve Aziz Amanov’un (E-42) müstahdemi

oldukları ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Hasan Akarsular'ın yapmakta



olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60

adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi. Polis, konu malzemelerin

bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup meselede zanlılar mahkeme emri

gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek,

zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın

salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.