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Büyük ikramiye teslim alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2021 Devlet Piyangosu çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:36
Büyük ikramiye teslim alındı
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‘29125’ numaralı bilete isabet eden 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye, kazanan adına Türkiye İş Bankası A.ş. Güzelyurt Bölge yetkilisi Ömer Lütfi Sonuvar tarafından teslim alındı. İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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20 Temmuz’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 20 Temmuz Özel çekilişi konseptiyle ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 Bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1,462,375 TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 20 Temmuz Özel Çekiliş biletleri şuan satışta.

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