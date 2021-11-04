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Büsküvütçü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “partisinin siyasetteki varlığından rahatsız olan bir kesimin, hakkında karalama yaptığını” savundu.

04 Kasım 2021 Perşembe 18:00
Büsküvütçü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “partisinin siyasetteki varlığından rahatsız olan bir kesimin, hakkında karalama yaptığını” savundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre bugün  basın toplantısı düzenleyen Büsküvütçü, hakkındaki tehdit suçlamaları ve bir gazetecinin mahkeme bahçesinde tartaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Büsküvütçü, gerekli tüm belge ve bilgileri mahkemeye verdiklerini olayın hukuki boyutunun devam ettiğini belirtti.

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Bir gazetecinin mahkeme bahçesinde tartaklandığı iddiasına da değinen Genel Başkan Büsküvütçü, koruması bulunmadığını, partinin Girne İlçe Teşkilatı yöneticilerinin mahkemede, gazeteciye dokunmadan görüntü almasını engellediklerini ileri sürdü.

Yapılacak olan erken seçime hazır olduklarını dile getiren Büsküvütçü, pandemi döneminde ülke insanının ve ekonomisinin kalkınması için açıkladıkları projelerin hükümet tarafından görmezden gelindiğini savundu.

Büsküvütçü, KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu, Türkiye’den ayrı bir şekilde kendi bağımsız ekonomisini oluşturması gerektiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 04.11.2021 19:48
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