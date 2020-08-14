Blackout bir başarı hikayesi

2020 yılının ilk başlarında sadece bir fikir olarak tasarlanan ve akabinde bu fikri zaman aşımına uğratmadan eğlence ve gece hayatına taşıyan ‘’BLACKOUT ORGANIZATION’’ Kuzey Kıbrıs’ın en kaliteli ve güvenilir etkinliklerini organize etmek için kurulmuştur.

Can dostu üç arkadaştan bir tanesinin doğum gününün yaklaşması üzerine kendi aralarında yapabilecekleri kutlama etkinliğiyle ilgili sohbet ederken aslında o anda fark etmedikleri ’BLACKOUT ORGANIZATION’’ fikrini ortaya çıkardılar.Bu fikir kısa zamanda ciddi projeler tasarlayarak daha ileriye taşınmaya başlandı.

İlk etkinlikleri Skali Resort Kaplıca’da organize etmiş oldukları ‘’Premium Private Pool Party’’ adı altında Kıbrıs’ın en iyi DJ’lerinden ‘’Mr.Joker,Erim TND ve Doğuş Kılıç’’ performans gösterdi.Gerçek anlamda ve yoğun ilgi gören bu etkinlik halen daha konuşulmaya devam ederken bir sonraki etkinlik merakla bekleniyor.

Yeni etkinliği bekleyenler hazır olsunlar çünkü 22 Ağustos Cumartesi akşamı ’BLACKOUT’’ sizi eğlendirmek için Camelot Beach Club’da tüm ekibiyle hazır olacak..

Kuzey Kıbrıs’ı kalite ve güven içinde eğlendirecekleri için ’BLACKOUT ORGANİZATİON’’ kurucuları olan Doğukan Kıranoğlu,Yusuf Çoçuk ve Şener Mannaş’a çıktıkları bu yolda başarılarının devamını dileriz.