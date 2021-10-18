Bilge Tatver güven tazeledi

BİLGE TATVER GÜVEN TAZELEDİ

Ergün YAHAT

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ’NDE OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILDI..

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şube Başkanı Sn: Bilge Tatver 16 Ekimde Yeniden güven tazeleyerek 12. kez dernek başkanı seçildi. 16 Ekim 2021 tarihinde dernek lokalinde yapılan olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Bilge Tatver, gündem konuşmalarına geçmeden önce yaptığı konuşmada; Pandemi sebebiyle uzak kalmak zorunda kaldığımız üyelerimizle yeniden bir araya gelme sevinci yaşadığını dile getirdi.

Dernekten yapılan açıklamada toplantı neticesinde ise 12. kez güven tazeleyerek Bilge Tatver, yeniden dernek başkanı seçildi. Yönetim ve denetim kuruluna seçilen üyelerimiz ile yeniden başkan seçilen Bilge Tatver’e başarılar dileriz.

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