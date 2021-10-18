Bilge Tatver güven tazeledi

BİLGE TATVER GÜVEN TAZELEDİ
Ergün YAHAT
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ’NDE OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILDI..
Başkan Bilge Tatver, gündem konuşmalarına geçmeden önce yaptığı konuşmada; Pandemi sebebiyle uzak kalmak zorunda kaldığımız üyelerimizle yeniden bir araya gelme sevinci yaşadığını dile getirdi.
Dernekten yapılan açıklamada toplantı neticesinde ise 12. kez güven tazeleyerek Bilge Tatver, yeniden dernek başkanı seçildi. Yönetim ve denetim kuruluna seçilen üyelerimiz ile yeniden başkan seçilen Bilge Tatver’e başarılar dileriz.
Biz Güzel BirAileyiz KTKDMersin Şube Başkanlığı