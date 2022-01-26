Bilge Baklava Sarayı'na ödül

Ergün YAHAT

Kuzey Kıbrıs'ın önemli firmalarından biri olan Mehmet Bulanık'ın direktörü olduğu Bilge Tatlı Sarayı yılın baklava üreticisi ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da Dedeman Otel'de gerçekleştirilen ödül gecesine katılamayan Bilge Tatlı Direktörü Mehmet Bulanık, sosyal medya hesabından bu gururu paylaştı.

Bulanık Kuzey Kıbrıs'a getirdikleri ödül hakkında şunları söyledi:

"Hava muhalefeti dolayısıyla ödül törenine katılamadım . Benim adıma ödülü dostum Mesut Öztürk aldı. Teşekkür ediyorum.. Uluslararası Yılın Baklava Üreticisi ödülü Bilge Tatlı Sarayı'na layık görüldü. Kıbrıs Türk halkının damaklarını tatlandırıp, yüzlerini güldürmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz… Lezzet, sürdürülebilir kalite ve kapasite olarak sektörde lider konumda olduğumuza inanıyoruz. Bizimle aynı inancı paylaşarak bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunmak isterim."