banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Pilli'den iyi haber
Koronavirüse iki can daha!
Son Dakika
Koronavirüse iki can daha!
Testi pozitif çıkan Türk sporcu, özel ambulans uçakla Güney’den alındı
Türk sporcuya ambulans uçak
Gazete manşetleri 26 Ocak 2022 Çarşamba
Gazete manşetleri
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
Sucuoğlu’nun gönlü CTP’den yana ama…
banner404
Flaş Haber
Polisten duyuru
Kapat

Bilge Baklava Sarayı'na ödül

26 Ocak 2022 Çarşamba 19:18
Bilge Baklava Sarayı'na ödül

Ergün YAHAT

Kuzey Kıbrıs'ın önemli firmalarından biri olan Mehmet Bulanık'ın direktörü olduğu  Bilge Tatlı Sarayı yılın baklava üreticisi ödülüne layık görüldü.

banner341
İstanbul'da Dedeman Otel'de gerçekleştirilen ödül gecesine katılamayan Bilge Tatlı Direktörü Mehmet Bulanık, sosyal medya hesabından bu gururu paylaştı.

Bulanık Kuzey Kıbrıs'a getirdikleri ödül hakkında şunları söyledi:

"Hava muhalefeti dolayısıyla ödül törenine katılamadım . Benim adıma ödülü dostum Mesut Öztürk aldı. Teşekkür ediyorum.. Uluslararası Yılın Baklava Üreticisi ödülü Bilge Tatlı Sarayı'na layık görüldü. Kıbrıs Türk halkının damaklarını tatlandırıp, yüzlerini güldürmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz… Lezzet, sürdürülebilir kalite ve kapasite olarak sektörde lider konumda olduğumuza inanıyoruz. Bizimle aynı inancı paylaşarak bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunmak isterim."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten duyuru
Polisten duyuru
Buzlanmaya dikkat!
Buzlanmaya dikkat!
Tatar, RMMO’nun füze sistemini güçlendirmesini değerlendirdi
Tatar, RMMO’nun füze sistemini güçlendirmesini değerlendirdi
Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Vaka sayılarında son durum!
Vaka sayılarında son durum!
Genç ve kadın girişimciliğinin önü açılmaya devam ediliyor
Genç ve kadın girişimciliğinin önü açılmaya devam ediliyor
Erhürman, Havadis Web TV'ye konuk oldu..
Erhürman, Havadis Web TV'ye konuk oldu..
İzcan: "Seçim sonuçları halkın yüzde 50’sinin seçimlere itibar etmediğini gösterdi"
İzcan: "Seçim sonuçları halkın yüzde 50’sinin seçimlere itibar etmediğini gösterdi"
Atun Gönyeli-Yenikent’te elektrik kesintileriyle ilgili incelemelerde bulundu
Atun Gönyeli-Yenikent’te elektrik kesintileriyle ilgili incelemelerde bulundu
Rum ve Türk siyasi parti başkan ve temsilcileri biraraya geldi
Rum ve Türk siyasi parti başkan ve temsilcileri biraraya geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim