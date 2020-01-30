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Baybars: “Surlariçi ve çevresi gözbebeğimizdir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Avrupa Birliği’nin desteklediği, Dünya Bankası uzmanlarıyla ortak yürütülen ve Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen, Lefkoşa Şehri Stratejik Plan Çalıştayı’na katıldı. 

Baybars: “Surlariçi ve çevresi gözbebeğimizdir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Avrupa Birliği’nin desteklediği, Dünya Bankası uzmanlarıyla ortak yürütülen ve Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen, Lefkoşa Şehri Stratejik Plan Çalıştayı’na katıldı. 

30 Ocak 2020 Perşembe 13:14
Baybars: “Surlariçi ve çevresi gözbebeğimizdir”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Avrupa Birliği’nin desteklediği, Dünya Bankası uzmanlarıyla ortak yürütülen ve Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen, Lefkoşa Şehri Stratejik Plan Çalıştayı’na katıldı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Surlariçi ve çevresindeki iş ve ticaret alanlarını kapsayan merkezi bölgenin stratejik olarak ele alındığı çalıştayda, uzun yıllardır fiziksel tahribata ve sosyo-ekonomik gerilemeye maruz kalan merkezi alanda, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak, binaların daha fonksiyonel olmaları, arazi kullanımları, ulaşım iyileştirmeleri, koruma ve tasarım öncelikleri, altyapının geliştirilmesi gibi birçok konunun değerlendirilerek bölgede yatırım kararlarını teşvik etmek, yönlendirmek amacıyla Ekim 2019 tarihinden beri çalışmaların öncelikli alan planı oluşturmak için başlatıldığı belirtildi. 
Lefkoşa’nın her devirde Kıbrıs’ın en önemli kenti olmayı başardığını, kentin mazisinin oldukça eski olduğunu dile getiren Bakan Baybars,  ülkenin kalbi, başkenti olan Lefkoşa’nın ilk kalıntılarının 55 milyon yıl önce volkanik lavların patlayarak yeryüzüne çıkması sonucu oluştuğuna dikkat çekerek, bu ilk kalıntılardan, antik Lidra kentinin kuruluşuna ve kentin birçok tarihsel badireyi geride bırakarak günümüze kadarki yolculuğunda Lefkoşa şehrinin Kıbrıs halkları tarafından bir çekim merkezi olarak kalmayı başardığını söyledi.
Baybars, konuşmasında, Lefkoşa’nın yaşayan tarihin ölümsüz şahidi olduğunu, tarihi surları, kapıları, eşsiz yapıları ve özel mimari eserleri içinde barındıran, farklı kültürlerin zenginliğini yansıtan şehrin merkezi konumunda olan Surlariçi ve çevresinin halkın göz bebeği olduğunu belirtti.
“CESUR,GİRİŞİMCİ GENÇLERİN ÇABALARI YALNIZ BIRAKILMAMALI… YOL HARİTASINA İHTİYAÇ VAR” 
Son yıllarda, yaratıcı fikirlerle, enerjik ve genç yatırımcıların insiyatifleriyle Surlariçi ve çevresinde bir canlanma, bir kıpırdanış yaşandığını söyleyen Bakan Baybars, bu, cesur ve girişimci gençlerin çabalarının yalnız bırakılmaması gerektiğini, Surlariçi ve çevresinin bizi geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir gelişimi ve dönüşümü sağlayacak çalışmalarla, bu öncelikli alanın hak ettiği değeri bulması için doğru ve planlı çizilecek bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Baybars, gerçekleştirilen çalıştayla, Lefkoşa Surlariçi ve çevresinin dönüşümü, sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ve geleceğe daha planlı yürünmesi için öncelikli alan olarak belirlenen bu merkezin stratejik bağlamda ilk kez ele alınıyor olmasının da çok kıymetli olduğuna işaret etti. Baybars, bu çok kıymetli ve güzel çalışmanın Avrupa Birliği tarafından desteklenmesinin ve Dünya Bankası uzmanlarıyla işbirliği içerisinde yürütülmesinin de önemli bir şans olduğunu söyledi. 

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Bakan Baybars, konuşmasında “geleceğe olan umudumuz, kolektif ve bilimsel çalışmalara olan inancımızla, çeşitli kurum, kuruluşlardan temsilcilerin, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın ve üniversitelerimizin kıymetli akademisyenlerinden oluşan siz değerli katılımcıların katkılarıyla Lefkoşa’nın kalbinde zaman, mekan ve insan faktörünü değerlendirerek Surlariçi ve çevresinin potansiyelini ortaya çıkartmak için fikir ve gönül birlikteliği yapmak üzere buradayız” dedi. 
BAYBARS: “ÖNCELİKLİ ALAN PLANI OLUŞTURULACAK”
Baybars, “gerçekleştirilen stratejik plan çalıştayının sonunda başkent Lefkoşa’nın kalbi konumunda olan alanın ritmini düzenlemek, uzun ömürlü bir planlama yaratmak ve Lefkoşa’yı Avrupa’nın diğer şehirleri ile yarışır bir konuma getirmek için en iyi senaryonun belirleneceğine inancım tamdır” dedi.  
Çalıştay sonunda ortaya çıkacak stratejik planla, Lefkoşa Surlariçi ve çevresi için öncelikli alan planı oluşturulacağına da dikkat çeken Baybars, çalıştay sonunda önemli bir bilimsel verinin de ortaya çıkarılacağına vurgu yaptı.
Bakan Baybars, konuşmasının sonunda, Ekim 2019 tarihinden beri bu maksatla çalışan, katkı koyan herkese ve çalıştaya katılarak emeklerini, fikirlerini ortaya koyacak olan tüm paydaşlara teşekkür ederek, Avrupa Birliğinin desteği ve Dünya Bankası uzmanlarının da işbirliğiyle yürütülecek olan startejik plan çalıştayının genelde ülkeye, özelde de Lefkoşa’ya hayırlı olmasını diledi. 

 

Son Güncelleme: 30.01.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Ayşegül BaybarsLefkoşa Şehri Stratejik Plan ÇalıştayıAvrupa Birliği
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