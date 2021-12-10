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Bass, Li-koop’ta imzalanan TİS’in yasadışı olduğunu iddia etti

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta Çalışanları Sendikası (BASS) Li-Koop Ltd’te 7 Aralık’ta imzalanan toplu iş sözleşmesinin yasa dışı olduğunu iddia etti. 

10 Aralık 2021 Cuma 13:00
Bass, Li-koop’ta imzalanan TİS’in yasadışı olduğunu iddia etti

BASS Başkanı Ali Yeltekin konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kendilerinin konu hakkında yargı kararı beklediklerini dile getirdi. 
“Geriye dönük imzalanan toplu iş sözleşmesini Fasıl 114’e göre Kooperatif Şirketler Mukayyidinin onayına sunmaları ve onay almaları gerekmektedir” diyen Yeltekin, şöyle devam etti:

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“Geriye dönük ve uygulaması olan toplu iş sözleşmesinin mali sorumluluğu yanında mevduat sahiplerinin mevduatları açısından da onay alınması gerekmektedir.
Sendikamız Li-Koop Ltd. yönetimini yasal mevzuatı uygulamaya, kooperatif şirketler mukayyitliğini de göreve davet ediyoruz”
 

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Son Güncelleme: 10.12.2021 14:20
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